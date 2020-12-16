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среда, 16 декабря 2020 09:56

Протесты ФОПов на Майдане продолжаются. Участники ждут подмогу

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Протесты ФОПов на Майдане продолжаются. Участники ждут подмогу
Митинг предпринимателей в центре Киева продолжается. Фото: Нацполиция

Сегодня, 16 декабря, в центре Киева продолжается акция предпринимателей "Налоговый майдан".

Несколько сотен участников акции остались на всю ночь, установив палатки, пишет "Сегодня".

По словам митингующих, они будут стоять "до последнего" и вчера поехали за подмогой. Поэтому демонстрантов сегодня будет больше.

"Мы будем стоять, пока не добьемся своего", - рассказала участница акции.

На Майдане Независимости меньше правоохранителей, чем вчера. Организатор митинга Сергей Доротич ночью написал заявление в полицию на правоохранителей, которые, по его мнению, украли во время штурма палатки.

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Очередной митинг предпринимателей в центре Киева начался вчера, 15 декабря. Соблюсти мирный формат демонстрации не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате противостояний пострадали около 40 полицейских.
Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят не впервые. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.

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