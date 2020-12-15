Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 531
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 180
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 576
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 279
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 657
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1323
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4509
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4761
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
11
3
4
3
5
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план &quot;Перехват&quot;
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Под Офисом президента появилась карусель
Под Офисом президента появилась карусель
Видео
Все видео
Центр Киева оточили силовики
Центр Киева оточили силовики
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
В Киеве за выходные травмировалось шокирующие количество людей
В Киеве за выходные травмировалось шокирующие количество людей
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 495
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 927
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 306
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2340
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1098
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 225
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 15:01

Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских

  Комментировать
Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских
Одного полицейского ударили по голове и он потерял сознание. Фото: Twitter " Прямой"

Во время митинга предпринимателей на Майдане пострадали около 40 полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате 1 полицейского ударили по голове и он потерял сознание. Еще 40 получили химические ожоги глаз", - говорится в сообщении.

В центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли шествием с площади Конституции до майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла потасовка. Участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприниматели будут работать без кассовых аппаратов

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановило протесты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Начали продавать первый в мире водородный автомобиль

Прекратили поставки промтоваров в села

Спилберг 10 лет отказывался снимать "Список Шиндлера"

В подвале института расстреляли 28 людей

Сколько стоит чашка чая в разных городах мира

Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента

Летательный аппарат достиг поверхности Венеры

Миллиардер-скряга не хотел платить за похищенного внука

Война в Ираке продолжается уже 17 лет

В Украине появилась новая церковь

В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

Тело вождя едва поместилось в гроб

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 35624
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19216
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 9 Просмотров: 14645
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 13707
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 10971
Новости Киева
Центральные станции метро закрыли
Центральные станции метро закрыли Просмотров: 234
Судьи не хотят рассматривать дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке
Судьи не хотят рассматривать дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке Просмотров: 6111
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
11
 Просмотров: 3339
Жертва полицейского изнасилования страдает от травли
Жертва полицейского изнасилования страдает от травли Просмотров: 5319
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"
3
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
13
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
11
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
9
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
Голосов: 6456
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть