Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских

Одного полицейского ударили по голове и он потерял сознание. Фото: Twitter " Прямой"

Во время митинга предпринимателей на Майдане пострадали около 40 полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате 1 полицейского ударили по голове и он потерял сознание. Еще 40 получили химические ожоги глаз", - говорится в сообщении.

В центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли шествием с площади Конституции до майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла потасовка. Участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

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На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановило протесты.