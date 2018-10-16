Проспект в Киеве залило кипятком. Фото: kiev.sq.com.ua

В Голосеевском районе столицы прорвало трубопровод. Улица с многоэтажками и частными домами залита кипятком.

На проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева утром, 16 октября, прорвало трубу с горячей водой, сообщили Status quo.

Над новообразованными озерами вокруг домов возвышается столб пара.

Как говорят местные, в ближайших домах нет горячей воды.

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В Киеве второй раз за 2 дня прорвало трубу. Происшествие произошло в Соломенском районе столицы.