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понедельник, 21 февраля 2022 08:00

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
21

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21 февраля 2014-го в Киеве возобновилась работа метро, а силовики начали массово покидать правительственный квартал и центр столицы. Некоторые убегали из города, потому что боялись мести людей за массовые расстрелы майдановцев, которые произошли накануне.

Gazeta.ua предлагает вспомнить о революционном 21 февраля в видео и архивных фотографиях.

21 февраля на Майдане в Киеве отдыхали после столкновений с силовиками в предыдущие дни и готовились к прощанию с погибшими. В то же время в парламенте принимали законы о внесении правок в Конституцию и о запрете преследовать участников Революции достоинства. Вечером на площади в центре столицы состоялся масштабный митинг, на котором люди освистали лидеров оппозиции, объявивших о достигнутых соглашениях с Виктором Януковичем
Фото: Reuters
21 февраля на Майдане в Киеве отдыхали после столкновений с силовиками в предыдущие дни и готовились к прощанию с погибшими. В то же время в парламенте принимали законы о внесении правок в Конституцию и о запрете преследовать участников Революции достоинства. Вечером на площади в центре столицы состоялся масштабный митинг, на котором люди освистали лидеров оппозиции, объявивших о достигнутых соглашениях с Виктором Януковичем
21 февраля на Майдане в Киеве отдыхали после столкновений с силовиками в предыдущие дни и готовились к прощанию с погибшими. В то же время в парламенте принимали законы о внесении правок в Конституцию и о запрете преследовать участников Революции достоинства. Вечером на площади в центре столицы состоялся масштабный митинг, на котором люди освистали лидеров оппозиции, объявивших о достигнутых соглашениях с Виктором Януковичем
21 февраля на Майдане в Киеве отдыхали после столкновений с силовиками в предыдущие дни и готовились к прощанию с погибшими. В то же время в парламенте принимали законы о внесении правок в Конституцию и о запрете преследовать участников Революции достоинства. Вечером на площади в центре столицы состоялся масштабный митинг, на котором люди освистали лидеров оппозиции, объявивших о достигнутых соглашениях с Виктором Януковичем
21 февраля на Майдане в Киеве отдыхали после столкновений с силовиками в предыдущие дни и готовились к прощанию с погибшими. В то же время в парламенте принимали законы о внесении правок в Конституцию и о запрете преследовать участников Революции достоинства. Вечером на площади в центре столицы состоялся масштабный митинг, на котором люди освистали лидеров оппозиции, объявивших о достигнутых соглашениях с Виктором Януковичем

ХРОНОЛОГИЯ ДНЯ

Пока на Майдане обновляли списки погибших и готовились к прощанию с павшими 18-20 февраля, в Администрации президента до утра продолжались переговоры между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции – Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. Были также представители министерств иностранных дел Германии, Польши и Франции. Также за переговорами следил российский омбудсмен Владимир Лукин.

Стороны заключили соглашение об урегулировании кризиса в Украине. В нем речь шла о возвращении Конституции 2004 года, которая значительно ограничивала возможности главы государства. Указывалось, что досрочные президентские выборы должны пройти не позже декабря 2014 года. Также соглашение имело пункты о Конституционной реформе и недопущении введения чрезвычайного положения в Украине.

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После обеда Верховная Рада приняла закон "О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины". Также нардепы поддержали законопроект, согласно которому запрещалось преследовать участников Революции достоинства.

РЕЧЬ ПАРАСЮКА

Вечером в центре Киева началось прощание с погибшими в столкновениях с силовиками. В это время на сцену Майдана вышли представители оппозиции и сообщили о достигнутых договоренностях с властями. В ответ тысячи людей начали скандировать: "Позор!". На сцену поднялся сотник Владимир Парасюк и выступил со своей самой известной речью.

Поздним вечером стало известно, что президент Виктор Янукович убежал со своей резиденции Межигорье и вылетел в Харьков. Вместе с ним в самолете были спикер Владимир Рыбак и глава Администрации президента Андрей Клюев.

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Каждый год 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы в честь начала Оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года. Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 13 ноября 2014 года.

Праздник является преемником Дня свободы, который отмечался 22 ноября в 2005-2011 годах в честь Оранжевой революции. Его отменил своим указом Виктор Янукович.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
февраля

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

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