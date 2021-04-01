Пропавшего без вести киевлянина держали в плену

Правоохранители освободили киевлянина, которого 3 года держали в плену, чтобы присвоить его квартиру. Пострадавшего считали пропавшим без вести с 2017 года, нашли его в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

"Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, который, вероятно, также насильно удерживали в доме", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Похитители - уроженцы Николаевской области и Запорожья, 1958, 1974 и 1969 годов рождения. Их задержали. За содеянное грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фигуранты также могут быть причастны к незаконному завладению чужим домом.

"Гражданка сообщила, что эти люди мошенническим путем завладели домом женщины, а ее саму поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", - добавил Крищенко.

Во Львове задержали злоумышленников, которые похитили и пытали бизнесмена. Они силой вывезли местного предпринимателя в лес, избивали и угрожали расправой над родными. Их нанял 30-летний мужчина, который одолжил у бизнесмена $200 тыс. и не хотел отдавать.