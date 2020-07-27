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понедельник, 27 июля 2020 14:21

Прокуратуру Киева возглавил "люстрированный" чиновник

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Прокуратуру Киева возглавил &quot;люстрированный&quot; чиновник
Новый глава Прокуратуры Киева - Олег Кипер. Фото: Прокуратура города Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, который ранее был заместителем прокурора Киева.

Информация о назначении появилась на странице прокуратуры Киева.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила генеральный прокурор.

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От нового руководителя столичной прокуратуры Венедиктова ожидает эффективной и слаженной работы. Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Кипер в свое время попал под волну люстраций. Но в сентябре 2019 Окружной административный суд Киева вернул ему полномочия старшего прокурора Главного управления надзора. По мнению суда, причастность его к узурпации власти Виктором Януковичем не установлена. Поэтому люстрация чиновника является необоснованной.

Уволен с ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко". По словам Корецкого, генпрокурор Ирина Венедиктова, ставила задачу во что бы то ни стало "поймать Порошенко".

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