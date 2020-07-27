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Уволен с ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко"

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Уволен с ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли &quot;догонять Порошенко&quot;
Следователь Олег Корецкий, который недавно был уволен с ГБР, дал интервью EURACTIV. Фото: Главком

Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая с декабря 2019 года до марта 2020 года исполняла обязанности директора ГБР, ставила задачу во что бы то ни стало "поймать Порошенко".

Об этом в интервью европейскому изданию EURACTIV сообщил бывший руководитель следственной группы по делам Порошенко Олег Корецкий, которого недавно уволили якобы из-за сокращения штата.

Корецкий также в очередной раз подчеркнул, что в делах против Порошенко не видел состава преступления и неоднократно обращался к руководству ГБР по поводу их закрытия.

"Олег Корецкий, следователь, который недавно был уволен из Государственного бюро расследований Украины (ГБР), дал интервью EURACTIV после того, как публично ранее в этом месяце заявил, что на него оказывают давление для продолжения расследования в отношении экс-президента Петра Порошенко. 8 июля Корецкий публично заявил, что под давлением исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова продолжал работать над делами Порошенко, несмотря на отсутствие доказательств", - пишет издание.

"Существуют допустимые сроки, и когда все возможные действия сделаны, дальше нельзя расследовать", - сказал Корецкий EURACTIV. Он также заявил, что на него оказывали давление, чтобы расследовать так называемое дело телеканала "Прямой".

"На сегодняшний день там вообще нет ничего, что следует исследовать. Это все было расследовано полностью и нет никакого состава преступления", - сказал он для EURACTIV.

Он отметил, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова - бывший советник президента Владимира Зеленского и депутат от его партии - сказала ему, что "мы наймем PR-группу, мы продвинем вас, вы будете в центре внимания. Самое главное для нас чтобы "поймать" Петра [Порошенко]", - говорится в статье.

Издание также напоминает, что Венедиктова была исполняющей обязанности главы ГБР с декабря 2019 года до середины марта, после чего сменила на посту Руслана Рябошапку, увольнение которого вызвало беспокойство как у гражданского общества, так и в Европарламенте.

Олег Корецкий, которого уволили на прошлой неделе после сокращения штата, считает, что настоящей причиной его увольнения стало то, что новому окружению "не нужны государственные служащие, которые говорят правду и не слушают их, просто послушные люди, которые будут делать то, что они говорят". Он отмечает, что проблемы в ГБР начались в январе этого года, когда в Бюро пришли новые руководители. Корецкий сообщил в марте Бабикову и Соколову, что сроки расследования дел против Порошенко закончились, и их надо закрывать. "Я не хочу, чтобы меня или моих следователей обвиняли в политическом преследовании, в 90 процентах случаев здесь нет преступления", - отмечает Корецкий.

Против Порошенко открыты 23 дела, четыре из них недавно закрыты. Ряд из них начаты после волны уголовных жалоб, поданных Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича, отстраненным при евромайдан 2014 года. Издание отмечает, что после революции Портнов провел пять лет в изгнании и только в прошлом году вернулся в Украину.

EURACTIV также отмечает, что Европейская народная партия - всего партийное объединение Европы, в который входит и партия Порошенко, неоднократно отмечала, что против пятого президента применяется выборочное правосудие.

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