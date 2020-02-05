Пробки парализовали Киев

5 февраля в Киеве возникло еще больше пробок из-за снегопада.
Серьезные тянучки на проспекте Бажана, Южный мост свободен, сообщили в "Сегодня".
Также пробки наблюдали на Дарницком мосту и шоссе, на мосту Патона, на Броварском проспекте и проспекте Освободителей. Та же ситуация с проспектом Романа Шухевича, на проспектах Победы, Леся Курбаса, Академика Палладина и на Северном мосту.
Усложнено движение на проспекте Бандеры и улице Богатырской, на Подоле и в центре.
Снегопад парализовал и пригород – в пробках стоят Софиевская Борщаговка, выезд из Крюковщины, Одесская трасса.
Также в городе упавшее дерево задержало трамваи №12, №17.
Другое дерево упало на проезжую часть в центре, на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого.
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Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
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