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среда, 05 февраля 2020 11:02

Пробки парализовали Киев

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Пробки парализовали Киев
Киев в пробке. Фото:kiev.vgorode.ua

5 февраля в Киеве возникло еще больше пробок из-за снегопада.

Серьезные тянучки на проспекте Бажана, Южный мост свободен, сообщили в "Сегодня".

Также пробки наблюдали на Дарницком мосту и шоссе, на мосту Патона, на Броварском проспекте и проспекте Освободителей. Та же ситуация с проспектом Романа Шухевича, на проспектах Победы, Леся Курбаса, Академика Палладина и на Северном мосту.

Усложнено движение на проспекте Бандеры и улице Богатырской, на Подоле и в центре.

Снегопад парализовал и пригород – в пробках стоят Софиевская Борщаговка, выезд из Крюковщины, Одесская трасса.

Также в городе упавшее дерево задержало трамваи №12, №17.

Другое дерево упало на проезжую часть в центре, на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого.

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Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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Дата
05
февраля

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