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пятница, 25 октября 2019 10:07

Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
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Северный мост в Киеве сковала пробка
Фото: www.5.ua
Северный мост в Киеве сковала пробка
Северный мост в Киеве сковала пробка
Северный мост в Киеве сковала пробка

В Киеве примерно в семь утра возле парка "Муромец" на Северном мосту столкнулись 4 машины.

В результате аварии на мосту образовалась пробка в несколько километров, сообщает 5.UA

С момента ДТП проспект Маяковского, который является главным выездом из Троещины, стоял в пробке. Люди должны были выходить и идти дальше пешком.

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В 9:30 ситуация осложнилась. Северный мост продолжает стоять в пробке, которая начинается не только на выезде из Деснянского района, а протянулся вглубь района.

В Киеве столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. Обе машины имели наклейки службы такси Uklon.

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