"Пробег под каштанами" в Киеве состоится в двух форматах: подробности

"Пробег под каштанами" состоится с обязательным соблюдением карантин правил. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Ежегодный благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве состоится 30 мая с 7:00 до 15:00 в офлайн и онлайн формате.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Пробег под каштанами" состоится в День Киева по маршруту: майдан Независимости (оттуда стартуют бегуны. - Gazeta.ua) - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Владимирская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - майдан Независимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, 28-й спортивный пробег пройдет с соблюдением карантинных правил. Обязательными являются правильно одета маска и расстояние между участниками, рекомендуется иметь с собой очки и другие средства индивидуальной защиты.

"Онлайн смогут присоединиться все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами". В день мероприятия в 11:00 следует выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 километров - финиш", - добавили в КГГА.

Этот проект начали в 1993 году, и на сегодняшний день он является традиционной частью празднования Дня Киева. Ежегодно пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможности ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. В частности, в прошлом году приобрели новый наркозно-дыхательный аппарат A7.