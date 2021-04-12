Пришла весна:: более 3 тыс. домов Киева уже без тепла

В Киеве более 3 тыс. домов остались без тепла. Фото: КГГА

В понедельник, 12 апреля, начали выключать отопление в жилых домах Киева.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"По состоянию на 14:00 теплоснабжения прекращено в более 3 тысячах домов. На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тысячи километров тепловых сетей, необходимо около 5 дней", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине снова будет холодно: синоптики сказали, когда

Отмечается, что в соцобъектах столицы - больницах, садиках и школах - отопление выключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

"Обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления - принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - уточнила КГГА.

Решение о завершении отопительного сезона столичные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8℃ в течение 3 суток. Так, первое анонсированное выключения тепла в городе в этом году пришлось отложить из-за ухудшения погоды.