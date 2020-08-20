Принаряженный фуникулер готовится к открытию

Продолжаются завершающие приготовления к открытию киевского фуникулера после планового ремонта. 21 августа, в 12:00, подъемник возобновляет свою работу.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Фото: КГГА

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера, специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта - проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - отметил Густелев.

Киевлянам и гостям столицы напоминают, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проезд в столичных маршрутках может подорожать - причины

Киев с 1 июля изменил условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.