Президент "Киевгорстроя" стал одним из лучших топ-менеджеров Украины

Глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в рейтинге лучших руководителей Украины. Фото: КиевВласть

Главу правления – президента "Киевгорстроя" Кушнира Игоря Николаевича признали одним из лучших топ-менеджеров Украины. Соответствующий список из 36 управленцев был составлен и опубликован журналом "Фокус".

"Во все времена на руководителе компании лежит огромная нагрузка, связанная с колоссальной ответственностью. Стоит ли говорить, что пандемийный год еще больше добавил хлопот каждому из 36 СЕО, которые попали в итоговый рейтинг. Причем независимо от отрасли, у каждой компании были новый задачи, а у топ-менеджеров – новые непростые вызовы, - отмечают организаторы рейтинга. – В кризис всегда выигрывает тот, кто привлек на свою сторону смелых и профессиональных управленцев. Потому что в сложные времена бренд, история и даже количество ресурсов играют меньшую роль, чем личности, стоящие во главе бизнеса".

По словам самого Кушнира Игоря Николаевича, за каждой персональной наградой руководителя стоят усилия всего коллектива.

"Успех в любом деле имеет три составляющие. Первое – умение ориентироваться в разных обстоятельствах и принимать соответствующие решения. То, что было правильно и подходило под вчерашние условия, сегодня может не сработать. Нужно "держать нос по ветру". Второе – ежедневная рутинная работа коллектива по всей вертикали. В бизнесе, как в спорте: чем больше и интенсивней тренируешься, тем лучше результат. И третье – умение рисковать. Потому что ничем не рискуя, нельзя победить! Все звания и награды, попадания в рейтинги – это, в первую очередь, результат всей команды "Киевгорстроя". Благодаря ее профессионализму, я могу смотреть вперед и держать руку на пульсе", - отметил президент "Киевгорстроя".

Формирование рейтинга проходило в два этапа. На первом были определены наиболее значимые для украинской экономики рынки, среди которых аграрный, финансовый, промышленность, недвижимость, энергетика и нефтегаз, ритейл, IT, пищепром, фармацевтика, авторынок, телеком, алкогольный рынок. На втором этапе аналитики, отраслевые эксперты и участники рынка анализировали лонг-лист с претендентами, выставляя им баллы по следующим параметрам: публичность, достижения в должности, репутация, влиятельность. Баллы суммировались и выводились для каждого участника отдельно. Получившие самое большое количество баллов СЕО в итоге попали в рейтинг.

Игорь Кушнир становиться одним из лучших топ-менеджеров Украины уже в пятый раз.