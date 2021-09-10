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пятница, 10 сентября 2021 16:19

Предприниматель "заработал" миллионы на поддельных Covid-сертификатах
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В Киеве мошенники продавали фальшивые сертификаты о Covid-вакцинации и результатах ПЦР-тестов. С начала года они изготовили и реализовали почти 10 тыс. подделок на сумму около 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Больше того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу и возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен", - говорится в сообщении.

Преступную схему организовал столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.

"Мошенник организовал изготовление фальшивок дома в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники", - добавили в СБУ.

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По месту жительства подозреваемого провели обыск. Изъяли следующее:

- компьютерную технику;
- поддельные печати медучреждений;
- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов и вакцинации;
- банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме человек.

Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

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Дата
10
сентября

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