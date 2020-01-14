Праздник закончился: коммунальщики демонтируют главную елку страны

Завершить демонтаж планируется до 17 января. Фото: Kyiv LIVE

На Софийской площади Киева начали разбирать главную елку страны.

Завершить демонтаж планируют до 17 января, сообщает Telegram канал Kyiv LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где праздновать Старый Новый год в Киеве

Также сегодня закрывается рождественское городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января. Также в городе будет открытой Зимняя страна на ВДНХ. Праздничные локации будут работать до 1 марта.

Зимние праздники подходят к концу, но в столице остается много мест, куда можно сходить развеяться и отдохнуть.