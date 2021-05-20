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четверг, 20 мая 2021 09:14

Правоохранители наказали мать, потому что отец потерял ребенка

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Правоохранители наказали мать, потому что отец потерял ребенка
Пропавшего парня нашли в метро. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные правоохранители разыскали родителей 8-летнего мальчика, который потерялся в метро. На его мать составили административный протокол.

Пропавшего заметил в вестибюле на станции метро Дорогожичи, сообщают в Нацполиции Киева.

"Мать оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама пошла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Правоохранители вернули мальчика маме, пока с ним все хорошо", - рассказал полицейским управлением полиции в метрополитене Иван Павлюк.

С женщиной провели профилактическую беседу и составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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В комментарии к сообщению правоохранителей в Facebook пользователи соцсети выражают свое возмущение. Ведь не понимают, почему наказали мать, а не отца, с которыми осталась ребенок: "Круть! Отец недоглнднл сына, а админпротокол полицейские составили на маму. Отец ни при чем!", "Мама оставила 8-летнего ребенка с папой, ребенок вышел из квартиры, за что маме впаяли штраф "," Кошмар. А отец ни к чему в воспитании детей?".

32-летняя львовянка поставила на "ноги" весь Львов. Женщина сообщила, что забыла в трамвае 6-летнего ребенка. В полицию обратилась, по ее словам, почти через час после исчезновения дочери. Все экипажи начали обследовать возможные маршруты движения ребенка. Через камеры безопасности города проверяли всех пассажиров, которые выходили на остановках. Однако, девочки среди них не было. Затем выяснили, что дочь отвела утром в сад и забыла.

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