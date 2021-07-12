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понедельник, 12 июля 2021 13:39

Пожар на предприятии уничтожил три экскаватора

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Пожар на предприятии уничтожил три экскаватора
Причина возгорания устанавливается. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве на пер. Куреневском, 15-А полностью сгорели три экскаватора. Загорелись 11 июля после 23:00 на территории одного из предприятий столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"Прибыв на место, пожарные установили, что на открытой территории горят три экскаватора JCB. В 23:59 спасатели локализовали возгорание, не дав огню распространиться на рядом припаркованную технику, и в 00:16 ликвидировали", - говорится в сообщении.

Для тушения привлекли 13 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники,

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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В Киеве на ул. Кольцова, 14-М горел супермаркет "Сильпо". Возгорание на площади 20 кв. м произошло 1 июля примерно в 19:30. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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