Появился новый способ оплаты проезда

В Киеве появилась возможность оплатить проезд в общественном транспорте электронными QR-билетами. Об этом пишет Kyiv smart city.
Чтобы получить QR-билет на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер, надо установить на смартфон мобильное приложение Portmone.com.
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В главном меню приложения раздел "Проезд в Киеве", где и можно расплатиться за билет. Цена одного равна стоимости бумажного билета - 8 грн. При этом ни комиссия, ни любые другие платежи с пассажира не взимаются.
Для оплаты проезда в транспорте достаточно поднести экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору. Он распознает код и сообщит об успешной операции.
В приложении можно проверить количество билетов, которые остались. А также время и дату, когда были использованы предыдущие.
Кроме покупки QR-билетов, в мобильном приложении можно пополнить счет мобильного, перевести деньги с карты на карту, приобрести страховые полисы, а также оплатить коммунальные счета и услуги еще более 1500 компаний.
В конце 2020 года в киевском метро появятся кондиционеры и бесплатный Wi-Fi. Об этом заявил советник мэра столицы Дмитрий Давтян.
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