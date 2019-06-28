Появился новый способ оплаты проезда

За QR-билет не взимается комиссия. Фото: tsn.ua

В Киеве появилась возможность оплатить проезд в общественном транспорте электронными QR-билетами. Об этом пишет Kyiv smart city.

Чтобы получить QR-билет на метро, ​​автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер, надо установить на смартфон мобильное приложение Portmone.com.

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В главном меню приложения раздел "Проезд в Киеве", где и можно расплатиться за билет. Цена одного равна стоимости бумажного билета - 8 грн. При этом ни комиссия, ни любые другие платежи с пассажира не взимаются.

Для оплаты проезда в транспорте достаточно поднести экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору. Он распознает код и сообщит об успешной операции.

В приложении можно проверить количество билетов, которые остались. А также время и дату, когда были использованы предыдущие.

Кроме покупки QR-билетов, в мобильном приложении можно пополнить счет мобильного, перевести деньги с карты на карту, приобрести страховые полисы, а также оплатить коммунальные счета и услуги еще более 1500 компаний.

В конце 2020 года в киевском метро появятся кондиционеры и бесплатный Wi-Fi. Об этом заявил советник мэра столицы Дмитрий Давтян.