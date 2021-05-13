Появилось видео экстремальных родов в метро Киева

На помощь 23-летней женщине, которая родила в переходе метро, ​​пришли патрульные и неравнодушные граждане.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Автор: Нацполиция Полицейские, которые помогли роженице

"На крики роженицы сразу отреагировали полицейские, которые несли службу неподалеку, работница метрополитена и прохожие. Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей", - говорится в сообщении.

По словам полицейского Николая Шлапака, до приезда врачей правоохранители и неравнодушная гражданка постоянно находились около матери и следили за состоянием ее и новорожденного.

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"Такие чрезвычайные ситуации случаются довольно редко, но мы - полицейские, а потому готовы помочь в любой ситуации", - сказал Шлапак.

На опубликованных кадрах видно, что рожала женщина в присутствии большого количества людей.

Происшествие случилось в подземном переходе столичной станции Лесная 12 мая вечером. Женщине вызвали "скорую". Но когда приехали медики, ребенок уже родился. Мальчик и мать чувствуют себя хорошо. Роженица ромской национальности живет в Броварах. Ее сразу же отвезли в местную больницу.