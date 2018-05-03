Появились фото нападавших на бойца АТО в Киеве

СМИ опубликовали фото злоумышленников, напавших на участника АТО в Киеве вечером, 2 мая.

Перед эти полиция опубликовала видео происшествия.

"На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных людей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", - сообщили полицейские.

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В Киеве 4 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал в АТО Донецкий аэропорт. Инцидент произошел 2 мая, на Подоле.

Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападающий ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.