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четверг, 03 мая 2018 00:38

Нападение на "киборга": в полиции рассказали подробности

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Нападение на &quot;киборга&quot;: в полиции рассказали подробности
Правоохранители раскрыли подробности нападения на участника АТО в Киеве. Фото: www.facebook.com/valicopter

В полиции Киева рассказали подробности нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича.

"Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализировали мужчину, 1989 г.р. Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападающий ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик. Ныне его доставили в больницу, где предоставляется необходимая медпомощь", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

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На данный момент полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает личности причастных. Также правоохранители решают вопрос правовой оценки случившегося.

В Киеве 4 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал в АТО Донецкий аэропорт. Инцидент произошел 2 мая, на Подоле.

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03
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