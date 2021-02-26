Посыпалась штукатурка в станции метро, где недавно провели ремонт

В станции метро Святошин посыпалась штукатурка. Фото: "Транспорт Киева"

На переходе к станции столичного метро Святошин посыпалась штукатурка и плитка.

Генподрядчика обяжут исправить повреждения, передает ТСН.

Переходом занимается дорожно-експуатацийне управления Святошинского района. Но исправлять повреждения должен генподрядчик. Он 2 года назад начинал здесь реконструкцию. Из-за оттепели штукатурка начала сыпаться.

"Мы уже сообщили генеральному подрядчику. Сейчас это место будет ограждено. Далее выполним демонтаж этого отделки. Готовится письмо-претензия на генерального подрядчика для выполнения ремонтных работ в пределах гарантийных обязательств", - сказал заместитель начальника ДЭУ Евгений Дордука.

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Отделку потолка восстановят при благоприятной погоде, потому что сейчас он мокрый.

Киев закупит 50 вагонов метро для столичной подземки путем кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Кредитный договор в размере €50 млн между ЕБРР и Киевским метрополитеном и договор гарантии подписали в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.