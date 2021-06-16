Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист

16 июня голый мужчина "путешествовал" по дороге на Троещине. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Троещине заметили полностью голого мужчину, который неспешно прогуливался по проезжей части.

Видео распространил "Киев Сечас" в Telegram.

Отмечается, что нудиста сняли пассажиры автобуса №79.

"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Сообщил ли кто-то об этом полиции - неизвестно", - говорится в посте.

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Абсолютно голый и босой мужчина разгуливал по обочине трассы Киев - Чоп в Ровенской области. Он бросался на фуру, неоднократно выбегал на дорогу под машины.