Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист

В Киеве на Троещине заметили полностью голого мужчину, который неспешно прогуливался по проезжей части.
Видео распространил "Киев Сечас" в Telegram.
Отмечается, что нудиста сняли пассажиры автобуса №79.
"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Сообщил ли кто-то об этом полиции - неизвестно", - говорится в посте.
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Абсолютно голый и босой мужчина разгуливал по обочине трассы Киев - Чоп в Ровенской области. Он бросался на фуру, неоднократно выбегал на дорогу под машины.
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