Посольство РФ в Киеве "заминировали" - работают взрывотехники

В посольстве РФ ищут взрывчатку. Фото: wikipedia

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании здания посольства Российской Федерации. На место прибыли взрывотехники.

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"Работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками", - подтвердила полиция.

Ранее СМИ сообщали о "заминировании" помещения Киевского апелляционного суда. На прошлой неделе семь станций столичного метрополитена закрыли на вход и выход из-за угрозы взрыва.

За заведомо ложный вызов пожарных, полиции, бригады "скорой" или других аварийно-спасательных формирований будут штрафовать на 850-3400 грн. Соответствующий законопроект во 2-м чтении поддержало 300 парламентариев.