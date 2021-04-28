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среда, 28 апреля 2021 14:43

После ослабления карантина в Киеве водителей ждет "парковочный сюрприз"

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После ослабления карантина в Киеве водителей ждет &quot;парковочный сюрприз&quot;
В Киеве запускают автоматическую фиксацию нарушений парковки. Фото: "Киев Парковочный"

В Киеве после ослабления карантина заработает автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние года на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины", - отметил Кличко.

Для инспекторов по парковке уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой".

"Программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение его правил", - добавил Кличко.

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Он отметил, что город уже сейчас наблюдает положительную тенденцию по сокращению нарушений правил парковки.

"После ослабления ограничений (карантинных с 1 мая. - Gazeta.ua) автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - отметил глава столицы.

Для комфорта водителей город также рассматривает возможности увеличить количество парковок и оптимизировать парковочное пространство.

Напомним, контроль за соблюдением правил парковки в Киеве осуществляет управление при Департаменте транспортной инфраструктуры города. Начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин заявил, что в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.

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