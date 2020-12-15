После локдауна цена проезда в столичном транспорте может подняться

Цены в маршрутках могут подняться до до 10-15 грн. Фото: Reuters

В конце января цена на проезд в маршрутном такси в Киеве может подняться до 10-15 грн в зависимости от сложности маршрута.

"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами", - рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в эфире "Громадського радіо".

По всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционную работу многих предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз: автогаз может подорожать на 25%

Цены планировали поднимать еще летом, добавил Моисеенко.

Сейчас стоимость проезда в столичных маршрутках составляет от 5 до 8 грн. Во время вероятного локдауна в январе 2021 транспорт будет работать, но с ограничениями. Границы страны также не будут закрывать.