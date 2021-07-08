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четверг, 08 июля 2021 17:38

После Киевавтодора с обысками наведались и в Киевводоканал

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После Киевавтодора с обысками наведались и в Киевводоканал
Процессуальные действия сотрудники ГБР начали после приезда адвокатов предприятия. Фото: ukrinform.ua

В четверг, 8 июля, в главный офис Киевводоканала пришли с обысками следователи ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В соответствии с постановлением суда следственные действия происходят по делу строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства, отметили в Киевводоканале.

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Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал сообщил, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями", - говорится в сообщении.

Сегодня следователи ГБР и СБУ повторно пришли с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры и коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Должностных лиц последней подозревают в миллионных хищениях. Злоупотребление обнаружили в закупках всесезонной техники для содержания дорог. Следователи уверены, что покупали технику по завышенным ценам. Так корпорация нанесла столичному бюджету более 20 млн грн убытков.

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08
июля

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