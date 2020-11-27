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Посиделки за кофе с Кличко: на аукцион выставили особый лот

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Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к сбору средств на реабилитацию украинских военных и ветеранов, предоставив свой лот для благотворительного аукциона.

Лот №10 - это онлайн-кофе с головой столицы и подарок от него - боксерские перчатки с автографом, сообщили в Facebook организаторы.

Автор: Revived Soldiers Ukraine
  Стартовая стоимость лота - 2 тыс. грн, шаг - 100 грн
Стартовая стоимость лота - 2 тыс. грн, шаг - 100 грн

"Встреча пройдет в онлайн-режиме. Виталий расскажет почему выбрал именно такое направление в спорте, как достичь успеха и каким был его путь в боксе. Можете задать свои вопросы. Дружескую и теплую атмосферу гарантируем", - говорится в заметке.

Стартовая стоимость лота - 2 тыс. грн, шаг - 100 грн. Ставки нужно делать только в комментариях под сообщением. Лот закрывается сегодня, 27 ноября, в 17:00.

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Оплату нужно произвести в течение 2 банковских дней. Подтверждением оплаты может быть фото чека с терминала или скрин с онлайн-банкинга в комментариях. После этого организаторы помогут связаться с мэром и договориться о встрече.

Все средства, собранные на аукционе, будут инвестированы на содержание реабилитационного центра в Ирпене Next Step Ukraine, а также пойдут на оплату медикаментов и медицинских средств для раненых, травмированных и онкобольных военных и ветеранов Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко, которого переизбрали в первом туре, поблагодарил киевлян за поддержку особенным стикером.

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