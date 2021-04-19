Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским

В понедельник, 19 апреля, провели в последний путь писателя и общественно-политического деятеля Владимира Яворивского.

Церемония прощания состоялась в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре, пишет "Укринформ".

Фото: Евгений Любимов, "Укринформ"

"Владимир Яворивский - поборник всего украинского. Он любил и защищал украинский язык, украинскую культуру. Это большая потеря для Украины и всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский незаменим", - сказала во время церемонии уполномоченная Верховной Рады по прав человека Людмила Денисова.

Проститься из выдающемся украинцем пришли много политиков, художников и рядовых граждан. В частности, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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Владимир Яворивский умер 17 апреля в возрасте 78 лет. Он родился в селе Текливка Винницкой области. В конце ХХ века был одним из активных борцов за независимость Украины. Народный депутат I, II, IV-VII созывов. Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Автор повестей, романов и очерков, лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" - 1984 год, в 2005-м получил литературную премию им. Дмитрия Загула.