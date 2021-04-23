Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве

В центре Киева 23 апреля девушки устроили "голую" фотосессию. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на балконе одного из домов женщины устроили полуобнаженную фотосессию.

Дом расположен на ул. Вячеслава Липинского, 4, сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Пользователи в соцсети отметили, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного нет. Некоторые в шутку говорят, что героини съемки хотят прославиться, как обнаженные украинки на балконе небоскреба в Дубае.

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Видео голых женщин в Дубае распространили в соцсетях после того, как кто-то снял их с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Ролик шокировал власть ОАЭ, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.