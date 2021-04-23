Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 252
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 324
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 387
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 774
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 279
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
19
3
4
1
Показали, как ремонтируют одну из самых проблемных канализаций Киева
Показали, как ремонтируют одну из самых проблемных канализаций Киева
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Видео
Все видео
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 387
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 36
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 18:15

Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве

1 Комментировать
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
В центре Киева 23 апреля девушки устроили "голую" фотосессию. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на балконе одного из домов женщины устроили полуобнаженную фотосессию.

Дом расположен на ул. Вячеслава Липинского, 4, сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Пользователи в соцсети отметили, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного нет. Некоторые в шутку говорят, что героини съемки хотят прославиться, как обнаженные украинки на балконе небоскреба в Дубае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке

Видео голых женщин в Дубае распространили в соцсетях после того, как кто-то снял их с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Ролик шокировал власть ОАЭ, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 29341
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 19503
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 12195
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 9315
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6616
Новости Киева
Киевсовет выкупит участки под парк на берегу Днепра
Киевсовет выкупит участки под парк на берегу Днепра Просмотров: 27
В Киевской области открывают кафе и рестораны
В Киевской области открывают кафе и рестораны Просмотров: 108
На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками
На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками Просмотров: 72
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
 Просмотров: 693
Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.
Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс. Просмотров: 333
Больше всего комментируют
23
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
3
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 6727
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть