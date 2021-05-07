Полиция со стрельбой задержала курьера. Он был "под феном"

В центре Киева правоохранители с погоней задерживали курьера на мопеде. После задержания нарушитель признался, что был под действием амфетамина.
Об этом в Facebook сообщила "Стража Голосеево".
"Курьеры доставок на бездоковых мотороллерах снова испытывают нервы правоохранителей. Нормальный такой штраф ждет курьера: без водительского, без документов на ТС, бегство, аварийная ситуация, еще и под "феном", - говорится в сообщении.
После погони патрульным удалось загнать мужчину в тупик. Он начал убегать пешком, но его поймали и задержали. Транспортное средство отправили на штрафплощадку.
По информации Kievmap, "на этот раз (при задержании. - Gazeta.ua) дошло даже до стрельбы".
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Подобный инцидент произошел на Днепровской набережной столицы. Курьер на мопеде нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.
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