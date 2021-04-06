Полиция обнаружила подпольные игровые автоматы

Под Киевом обнаружили подпольное игровое заведение. Фото: Полиция Киевской области

В городе Вышгород Киевской области правоохранители прекратили работу незаконных заведений с игровыми автоматами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

"Прибывшие по указанным адресам, полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств 34 компьютерные процессоры, 33 мониторы, которые направят на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

По факту незаконного занятия игровым бизнесом открыли уголовное производство. Фигурантам грозит штраф от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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После легализации в Украине азартных игр в казну поступило уже 70 млн грн за разрешения на ведение такой деятельности в этом году. Всего с начала 2021-го выдали 5 лицензий на ведение игорного бизнеса.