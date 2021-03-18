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Покер-клуб в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - в Институте нацпамяти назвали виноватых в его появлении

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Покер-клуб в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - в Институте нацпамяти назвали виноватых в его появлении
Дом профсоюзов можно было сохранить как мемориал, если бы государство вовремя вмешалась, считает Антон Дробович. Фото: pravda.com.ua

В том, что в помещениях столичного Дома профсоюзов открыли покерный клуб, вина государства. А возмущены активисты, распространяющие громкие заявления по этому поводу, то обнаруживают избирательность, не замечая другие развлекательные объекты, расположенные в памьятницх местах на Майдане.

Такое мнение в кометари Gazeta.ua высказал председатель Украинсьокго института национал памяти Антон Дробович.

"Конечно, мы не можем положительно относиться к созданию" питейних ", игорных и других развлекательных заведений в местах, связанных с революцией Достоинства. Но хочу подчеркнуть, что здесь ситуация сложнее. Когда Дом профсоюзов оставался разрушенным и встал вопрос о его реконструкции, ни государство, ни город не поддержали администрацию здания ", - сказал глава УИНП.

И напомнил, что администрация Дома профсоюзов была вынуждена самостоятельно искать средства на реконструкцию и восстановление. Соответственно, когда истекло время возвращать кредиты, часть помещений пришлось передавать в аренду в качестве расчета за средства, потраченные на восстановление.

По мнению Дробовського, позиция государства была бы сильнее, если бы не только "обеспокоено делала заявления", но и финансово поддерживала профсоюзы. И, соответственно, могла бы претендовать не на 10 или 20 метров, а сотни или тысячи метров доме профсоюзов, дав за это деньги, чтобы создать там мемориальные объекты. Поэтому, проблема с расположением развлекательных заведений в этом здании была заложена еще тогда.

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"Очевидно, УИНП не поддерживает идею, что там будет заведение игровой. Сейчас, по официальной информации, там клуб спортивного покера. Кто-то говорит, что там принимают ставки. Конечно, это никак не гармонирует с местом памяти о событиях Революции Достоинства. Так же, как и один пропагандистский канал, который до недавнего времени сидел в Октябрьском дворце. Или частный Музей медуз, который находится напротив - прямо на аллее Небесной сотни. Возмущенные активисты почему-то приходят только к Дому профсоюзов. А вот об этих объектах - что-то я не слышал даже в СМИ шумихи. Что, конечно наводит на мысли о том, что интересы могут быть значительно шире, чем чисто вопрос сохранения памяти", - сказал Дробович.

Дом профсоюзов стал символом Революции достоинства. В 2013-2014 годах здание было штабом участников Майдана. В самые жаркие дни противостояний там произошел пожар, который унес жизни людей. Огонь тушили почти сутки. Впоследствии в здании обвалились перекрытия между этажами, сооружение был сильно поврежден.

Подвальное помещение здания площадью около 1 тыс. Кв.м Федерация профсоюзов отдала в аренду более 1,5 года назад. В конце января в расследовании "Слидство.Инфо" была обнародована информация, что в подпольном казино будут играть на деньги. И президент Федерации спортивного покера Сергей Ефименко это категорически отрицает.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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