Покер-клуб в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - в Институте нацпамяти назвали виноватых в его появлении

Дом профсоюзов можно было сохранить как мемориал, если бы государство вовремя вмешалась, считает Антон Дробович. Фото: pravda.com.ua

В том, что в помещениях столичного Дома профсоюзов открыли покерный клуб, вина государства. А возмущены активисты, распространяющие громкие заявления по этому поводу, то обнаруживают избирательность, не замечая другие развлекательные объекты, расположенные в памьятницх местах на Майдане.

Такое мнение в кометари Gazeta.ua высказал председатель Украинсьокго института национал памяти Антон Дробович.

"Конечно, мы не можем положительно относиться к созданию" питейних ", игорных и других развлекательных заведений в местах, связанных с революцией Достоинства. Но хочу подчеркнуть, что здесь ситуация сложнее. Когда Дом профсоюзов оставался разрушенным и встал вопрос о его реконструкции, ни государство, ни город не поддержали администрацию здания ", - сказал глава УИНП.

И напомнил, что администрация Дома профсоюзов была вынуждена самостоятельно искать средства на реконструкцию и восстановление. Соответственно, когда истекло время возвращать кредиты, часть помещений пришлось передавать в аренду в качестве расчета за средства, потраченные на восстановление.

По мнению Дробовського, позиция государства была бы сильнее, если бы не только "обеспокоено делала заявления", но и финансово поддерживала профсоюзы. И, соответственно, могла бы претендовать не на 10 или 20 метров, а сотни или тысячи метров доме профсоюзов, дав за это деньги, чтобы создать там мемориальные объекты. Поэтому, проблема с расположением развлекательных заведений в этом здании была заложена еще тогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Доме профсоюзов, где гибли майдановцы, открыли покер клуб. Мы посмотрели, как он работает

"Очевидно, УИНП не поддерживает идею, что там будет заведение игровой. Сейчас, по официальной информации, там клуб спортивного покера. Кто-то говорит, что там принимают ставки. Конечно, это никак не гармонирует с местом памяти о событиях Революции Достоинства. Так же, как и один пропагандистский канал, который до недавнего времени сидел в Октябрьском дворце. Или частный Музей медуз, который находится напротив - прямо на аллее Небесной сотни. Возмущенные активисты почему-то приходят только к Дому профсоюзов. А вот об этих объектах - что-то я не слышал даже в СМИ шумихи. Что, конечно наводит на мысли о том, что интересы могут быть значительно шире, чем чисто вопрос сохранения памяти", - сказал Дробович.

Дом профсоюзов стал символом Революции достоинства. В 2013-2014 годах здание было штабом участников Майдана. В самые жаркие дни противостояний там произошел пожар, который унес жизни людей. Огонь тушили почти сутки. Впоследствии в здании обвалились перекрытия между этажами, сооружение был сильно поврежден. Подвальное помещение здания площадью около 1 тыс. Кв.м Федерация профсоюзов отдала в аренду более 1,5 года назад. В конце января в расследовании "Слидство.Инфо" была обнародована информация, что в подпольном казино будут играть на деньги. И президент Федерации спортивного покера Сергей Ефименко это категорически отрицает.