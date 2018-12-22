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суббота, 22 декабря 2018 21:30

Полиция не нашла взрывчатки на киевском вокзале

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Полиция не нашла взрывчатки на киевском вокзале
Центральный вокзал в Киеве минировали. Фото: УНН

Полиция завершила проверку информации о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Опасных предметов или взрывчатых веществ не было обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

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Напомним, сегодня на спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы.

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