Полиция ищет участника группового изнасилования 19-летней: фото

Полицейские разыскивают мужчину подозреваемого в изнасиловании 19-летней жительницы Киева. Известно, что его зовут Ильгар.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Автор: Полиция Киевской области Полицейские разыскивают подозреваемого в изнасиловании 19-летней жительницы Киева. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар

Одного из злоумышленников, который также изнасиловал девушку, задержали. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

При наличии информации о местонахождении соучастника, или любых других данных, которые помогут выйти на след преступника, полицейские просят сообщить по телефону спецлинии 102.

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Речь идет о групповом изнасиловании, совершенном двумя мужчинами в селе Белогородка Киевской области. 19-летняя пострадавшая киевлянка вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам. Преступники привезли девушку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали. За содеянное насильникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.