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среда, 02 декабря 2020 14:43

Полиции сообщили о неуправляемом авто - водителя ударил инсульт

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В селе Пирново под Киевом полицейские доставили в больницу 66-летнего водителя, у которого за рулем случился инсульт.

По спецлинии полиции неравнодушные сообщили, что автомобиль хаотично движется по проезжей части, сообщила полиция Киевской области.

Автор: Нацполиция
  Благодаря своевременно оказанной помощи водителя удалось спасти
Благодаря своевременно оказанной помощи водителя удалось спасти

"Патрульные разыскали машину. Как оказалось - водитель требовал немедленной помощи. Мужчина объяснил, что ему внезапно стало плохо за рулем", - говорится в сообщении.

Вскоре врачи сообщили, что только вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь.

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"Благодаря человеческому неравнодушию, мужчине вовремя была оказана помощь. Не будьте равнодушными и вы, ведь один звонок на спецлинию 102 может прекратить правонарушения или спасти чью-то жизнь", - подчеркнули правоохранители.

На станции метро Майдан Независимости умер пассажир. Мужчине стало плохо, из-за чего он упал. Другой пассажир пытался его спасти, но не удалось.

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