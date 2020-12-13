Полицейский и прохожий подрались из-за нецензурной брани: видео

Прохожий подрался с копами из-за нецензурной брани. Фото: Аgropolit

В Киеве на Русановке произошел конфликт между прохожим и сотрудником полиции.

Так, человек подрался с полицейскими через нецензурную брань. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что сам конфликт произошел в момент, когда правоохранители проводили задержание другого человека.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и три автомобиля патрульной полиции. После драки мужчину задержали.

В компании, которая со стрельбой и поножовщиной выясняла отношения у кафе в центре Днепра, был полицейский. В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения.