Полицейский и прохожий подрались из-за нецензурной брани: видео

В Киеве на Русановке произошел конфликт между прохожим и сотрудником полиции.
Так, человек подрался с полицейскими через нецензурную брань. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что сам конфликт произошел в момент, когда правоохранители проводили задержание другого человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерзкие грабители взорвали спецназовцев
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и три автомобиля патрульной полиции. После драки мужчину задержали.
В компании, которая со стрельбой и поножовщиной выясняла отношения у кафе в центре Днепра, был полицейский. В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения.
×
Комментарии