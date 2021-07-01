Полицейские устроили облавы на собачников

В Киеве правоохранители патрулируют парки, скверы и лесопарковые зоны с целью выявления ненадлежащего выгула домашних животных.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Фото: Нацполиция

"Правоохранители проводят беседы с населением и подчеркивают необходимость соблюдения соответствующих правил выгула домашних животных, а в случае выявления нарушений составляют административные протоколы", - говорится в сообщении.

Среди основных требований - ношение собакой намордника и наличие поводка во время выгула животного.

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"Сотрудники полиции во время беседы обращают внимание граждан на решения Киевсовета "Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в Киеве". Только за минувшие сутки на 22 лица составили протоколы", - добавили правоохранители.

Выгула собак без поводков и намордников влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 17 до 51 грн. Повторное нарушение в течение года - это штраф от 51 до 85 грн с конфискацией животного.

Около детского сада в Оболонском районе Киева бультерьер загрыз чихуахуа. Хозяйка убитого животного утверждает, что владелец пса "не пытался его оттащить или сказать" фу", он просто безразлично пошел дальше, попивая пиво". В сети пишут, что мужчина ранее судим и его боятся соседи. А разорванное животное - не первая жертва бультерьера.