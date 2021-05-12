Полицейские на велосипедах будут прочесывать киевские улицы

Во вторник, 11 мая, на патрулирование столичных улиц отправился полицейский велопатруль.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Основное внимание инспекторы направят на поддержку общественного порядка в местах большого скопления людей, зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские на велосипедах обладают всеми полномочиями, что и их коллеги на автомобилях и мотоциклах.

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Неделей ранее свой четвертый сезон открыл мотопатруль в столице. Основной его целью является прибытия в труднодоступные места, куда не может быстро приехать автомобильный патруль.