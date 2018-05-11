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суббота, 12 мая 2018 19:15

Показали впечатляющие фото, как изменился Киев за последние 20 лет
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В сети опубликовали фотографии, на которых видно насколько изменилась столица за последние 20 лет.

С обретением независимости в Киеве исчезли очереди в продуктовые магазины и появились вещевые рынки. Появились иномарки, киоски обмена валюты и первые маршрутки, написали ТСН.

Предлагаем переглянуться подборку впечатляющих фото.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН (СЕЙЧАС НСК "ОЛИМПИЙСКИЙ")

Автор: ТСН
  Республиканский стадион (ныне НСК "Олимпийский"), 1994
Республиканский стадион (ныне НСК "Олимпийский"), 1994

Автор: ukranews.com
  Республиканский стадион (ныне НСК "Олимпийский"), 2017
Республиканский стадион (ныне НСК "Олимпийский"), 2017

ЦЕНТР

Автор: ТСН
  Улица Крещатик, вид на Центральный Универмаг, 1992
Улица Крещатик, вид на Центральный Универмаг, 1992

Автор: lime.apostrophe.ua
  Улица Крещатик, вид на Центральный Универмаг, 1992
Улица Крещатик, вид на Центральный Универмаг, 1992

Автор: ТСН
  Памятник героям Октябрьской революции на Майдане Независимости, 1992
Памятник героям Октябрьской революции на Майдане Независимости, 1992

Автор: lesovikov.livejournal.com
  Монумент Независимости Украины на Майдане Независимости, 2017
Монумент Независимости Украины на Майдане Независимости, 2017

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ

Автор: ТСН
  Здание Центрального железнодорожного вокзала, 1980-тые
Здание Центрального железнодорожного вокзала, 1980-тые

Автор: Mapio.net
  Здание Центрального железнодорожного вокзала, 2015
Здание Центрального железнодорожного вокзала, 2015

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ПАРК ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Автор: OKTV.UA
  Парк имени Тараса Шевченко,1992
Парк имени Тараса Шевченко,1992

Автор: TripAdvisor
  Парк имени Тараса Шевченко, 2016
Парк имени Тараса Шевченко, 2016

МЕТРО

Автор: starkiev.com
  Станция метро Героев Днепра, 1990
Станция метро Героев Днепра, 1990

Автор: antikor.com.ua
  Станция метро Героев Днепра, 2017
Станция метро Героев Днепра, 2017

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ


В сети опубликовали фото крымских татар за год до их депортации. Фотографии фотограф Герберт Листа сделал в окрестностях Судаке и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди

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12
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