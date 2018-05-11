Показали впечатляющие фото, как изменился Киев за последние 20 лет

В сети опубликовали фотографии, на которых видно насколько изменилась столица за последние 20 лет.
С обретением независимости в Киеве исчезли очереди в продуктовые магазины и появились вещевые рынки. Появились иномарки, киоски обмена валюты и первые маршрутки, написали ТСН.
Предлагаем переглянуться подборку впечатляющих фото.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН (СЕЙЧАС НСК "ОЛИМПИЙСКИЙ")
ЦЕНТР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ
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ПАРК ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
МЕТРО
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
В сети опубликовали фото крымских татар за год до их депортации. Фотографии фотограф Герберт Листа сделал в окрестностях Судаке и Симферополя. В кадре практически нет молодых мужчин: малые дети, женщины, пожилые люди
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