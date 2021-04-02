Показали спецпропуск на транспорт Киева

Так выглядит спецпропуск для проезда в общественном транспорте столицы. Фото: КГГА

Спецпропусков, которые выдают работникам критической инфраструктуры для проезда в транспорте Киева, будет около 400 тыс.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой пропуск и документ об удостоверении личности", - подчеркнул Кличко.

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Он добавил, что метро и наземный транспорт будут работать по обычному графику. Сокращать количество подвижного состава и его маршруты не будут.

"На маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением 50 процентов в зависимости от технической характеристики транспортного средства. Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. Станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда", - добавил глава столицы.

5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. В общественный транспорт будут допускать по спецпропускам. Их выдают медикам, спасателям, работникам социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщикам и военным.