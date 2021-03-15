Показали пассажирский коллапс в столичном метро

В понедельник утром, 15 марта, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Почайна. На входе образовалась огромная очередь из пассажиров.

Соответствующие фото распространили в Facebook "Киев Оперативный".

Автор: "Киев Оперативный" На входе в станцию Почайная выстроилась очередь из пассажиров

"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайной, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещение метро", - говорится в посте.

На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдают социальную дистанцию.

Автор: "Киев Оперативный" С новыми контрольно-пропускными турникетами станция Почайна заработала 9 марта

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Отметим, что подобная давка и очереди в столичной подземке не редкость. Так на станции Черниговская образовался пассажирский коллапс. Киевляне не могли попасть в подземку и вынуждены были стоять на улице.