Показали новое столичное строение моста

Фото: КГГА

Показали, как в Киеве строят заезд с улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал на Подольско-Воскресенскй мост.

Сейчас прокладывают инженерные сети. Строители забурили 100% свай и параллельно бетонируют опоры, рассказал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он заявил, что мост разгрузит бульвар Тараса Шевченко, Бессарабская площадь, Крещатик и Европейскую площадь.

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Подольско-Воскресенький мост соединит Подол с Радужный массив на левом берегу Днепра. Мост строят с 1993 года. Его общая длина составляет около 7,5 км.

В Киеве жителей 24-х дачных домов на Русановских и Воскресенских садах планируют переселить в Быковню. Причиной этого стало строительство Подольского моста. На их месте, недалеко от берега Днепра, планируют возводить эстакаду. Она соединит Подольский мост и жилой массив Воскресенка.