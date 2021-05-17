Показали, как выглядят переходы Киева после зачистки МАФ-нашествия

С 10 по 14 мая 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах и в переходах столицы, не имеющие разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Завершается демонтаж незаконно установленных временных сооружений в подземных переходах до Льва Толстого и Дворец Украина. В общем запланирован демонтаж более 80 торговых конструкций, большинство из которых уже переехала на наши штрафплощадки", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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В Киеве демонтировали 20 рекламных щитов, нарушивших действующие правила и требования. Очистили от незаконной рекламы два проспекты и шесть улиц столицы.