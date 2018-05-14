Показали, как выглядит скамейка-гигант

Фото: Киевзеленстрой. Facebook

12 мая в Голосеевском парке столицы появилась гигантская разрисованная скамейка.

Высота скамейки-великана составляет 2,5 м, ширина - 5 м, а весит конструкция более полутора тонн. Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя в Facebook.

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Уникальную скамью установили на берегу озера Голосеевское моречко. На скамейку можно подняться специальными ступеньками, рассказали в Киевзеленстрое.

"Для изготовления скамьи не уничтожили ни одного дерева: ее смастерили из досок сухостоя", - объяснил заместитель гендиректора компании Дмитрий Заруба.

Яркими рисунками скамейку разрисовали художники Юрий Денисенко, Михаил Денисенко и Евгения Глинская.

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