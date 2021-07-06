Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан

В Киеве на пл. Конституции установили памятный знак Тризуб.

Его открыли в годовщину принятия основного закона Украины возле здания Верховной Рады, пишет "Вечерний Киев".

"Знак Тризуб установленный в честь 25-й годовщины принятия Конституции Украины и 30-й годовщины независимости Украины", - написали на монументе.

Каждый вечер на Тризубе включается подсветка сине-желтого цвета.

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В прошлом году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого Государственного герба Украины.

В ноябре 2020 года Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.