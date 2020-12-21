Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив

Обновленный мост через Русановский пролив в Киеве получил новое декоративное освещение.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Фото: Александр Густелев

"Вечером отремонтированный мост через Русановский пролив благодаря декоративному освещению выглядит значительно интереснее", - отметил Густелев.

Новая подсветка, установленная вдоль дорожного полотна, меняет цвет иллюминации несколько раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Еще больше и красивее" - Кличко показал, как сияет Подольско-Воскресенский мост

В Киеве появится новый мост в форме волн, который соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский.