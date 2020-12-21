Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив

Обновленный мост через Русановский пролив в Киеве получил новое декоративное освещение.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
"Вечером отремонтированный мост через Русановский пролив благодаря декоративному освещению выглядит значительно интереснее", - отметил Густелев.
Новая подсветка, установленная вдоль дорожного полотна, меняет цвет иллюминации несколько раз.
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В Киеве появится новый мост в форме волн, который соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский.
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