Показали, как ремонтируют одну из самых проблемных канализаций Киева

В Киеве на ул. Сентябрьской началась масштабная реконструкция коллектора дождевой канализации. Именно это место является одним из самых проблемных на столичном Левобережье и в городе в целом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Киевавтодора Александр Федоренко.

Фото: КГГА

Отмечается, что во время сильных осадков этот коллектор не справлялся с нагрузкой. На месте дежурили бригады гидрослужбы, которые при необходимости откачивали воду.

"Дорожники приступили к реконструкции дренажных сетей. Предусмотрено устройство новых коллекторов длиной 342 метра диаметрами 600 и 400 миллиметров, обустройство новых дождеприемных колодцев и решеток ливнестоков. По предварительным расчетам инженеров, после обустройства нового коллектора проблема подтопления и застоя воды в этой части Дарницкого района исчезнет", — отметил Федоренко.

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Сейчас на объекте роют котлован и устанавливают новый коллектор из полимерных материалов.

Завершить реконструкцию планируют в июле 2021 года.

В центре Киева на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели заменяют проблемную тепломагистраль. В ней два года топились машины и ошпаривали ноги люди.