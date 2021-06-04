Показали, как ремонтируют Индустриальный мост Киева

В Киеве до конца августа планируют завершить ремонт Индустриального путепровода. Он не видел обновлений с 1977 года.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, устроили современную гидроизоляцию, постелили новый прочный асфальт. А на днях начали ремонт трамвайной части путепровода", - рассказал Кличко.

Одновременно с обновлением путепровода выполняют капитальный ремонт станции скоростного трамвая Индустриальная. В частности, отремонтируют ее платформы и помещения.

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"Происходит ремонт ул. Борщаговской. Закончат ее реконструкцию тоже до конца августа. Улица не видела капитального ремонта 57 лет. Там сейчас обустраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары и устраивают велодорожки. Устанавливают опоры наружного освещения. Кроме того, на Борщаговском направлении продолжается средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и ул. Леся Курбаса", - добавил Кличко.

Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.