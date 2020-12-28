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понедельник, 28 декабря 2020 19:15

Показали, как развлекаются под Офисом президента
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В Киеве под Офисом президента работает одна из новогодних локаций города - "Николай принимает друзей". Там разместили каток, карусель, резиденцию Святого Николая, праздничные фотозоны и новогоднюю ярмарку.

Кроме новогодней, работает и елочная ярмарка. Цены на елки и сосны не отличаются от тех, что на других ярмарках, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Михаил Маркив, "Вечерний Киев"

В городке есть несколько домиков, где можно приобрести глинтвейн, кофе, чай и сладости. Учитывая меры безопасности, столиков и стоек нет.

Цены на вкусности следующие:
- кофе от 30 грн;
- чай - 35 грн;
- классический и белый глинтвейны - по 95 грн, но есть и по 75;
- самый дешевый десерт штоллен - 40 грн порция;
- медовик или наполеон - 80 грн;
- бургер с тушеным буйволом - 130 грн;
- панцеротти с мясом буйвола - 95 грн.

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Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно приносить с собой или брать напрокат бесплатно на месте. Кроме того, на катке есть опоры для неумелых "фигуристов" - пингвины для меньших и медведи для больших.

В резиденции Святого Николая обустроили фотозону. Дети могут написать письмо святому, а взрослые просто сфотографироваться.

Зимняя локация будет работать в течение новогодних праздников без выходных с 10:00 до 21:00.

В субботу, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади. Елку оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений. Главный новогодний городок покрыла светодиодная шляпа.

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